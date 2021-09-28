الرئيس تبون: أكثر من 3 ملايير دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أن 3 ملايير و200 ألف دولار ذهبت هباءا منثورا في نفخ العجلات.

و قال رئيس الجمهورية خلال اشرافه، بقصر المؤتمرات على افتتاح أشغال تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي إن مصانع تركيب السيارات التي اغلقت كلفت الخزينة العمومية أكثر من 3 ملايير دولار، معتبرا أن أصحاب هذه الأخيرة كانوا يطمحون في التصدير بأموال الدولة.

من جهة أخرى أكد الرئيس تبون أن هناك أموالا مخزنة في السوق السوداء وقد آن الأوان لخروجها للعلن، مقدرا قيمتها بـ 10 آلاف مليار دينار وهو ما يعادل 90 مليار دولار.

وفي حديثه عن احتياطي الصرف بالعملة الصعبة أوضح الرئيس أنه لن يتم اللجوء بعد اليوم لتلك الأموال من أجل الاستيراد.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس أنه تم تخفيض قيمة الواردات إلى 31 مليار دولار بعدما كانت قبل 10 سنوات 60 مليار دولار.

وجرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، إلى جانب إطارات عليا في الدولة وممثلين عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني.

ويتكون المجلس، الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة، من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.