الرئيس تبون يؤكد: الجزائر ممون موثوق للغاز بالنسبة لأوروبا

استقبال الرئيس عبد المجيد تبون من قبل الرئيس الألماني بقصر بورزيغ، 16 جويلية 2026.

أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعد ممونا موثوقا للغاز بالنسبة لأوروبا، كما أبرز اهتمام ألمانيا بالتزود بالغاز الجزائري.

وفي ندوة صحفية مشتركة مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، افريديريش ميرتس، اليوم الخميس، 16 جويلية، في برلين، أوضح الرئيس تبون أن مستوى التعاون بين الجزائر وألمانيا “يشمل اليوم العديد من النقاط الجامعة ويعكس تحولا نوعيا في المجال الاقتصادي”، كاشفا أنه “لأول مرة ربما، أصدقاؤنا الألمان يتطرقون إلى تزويد ألمانيا بالغاز ونحن كمزود لأوروبا نعتبر ممونا موثوقا لا يتخلى عن واجبه”. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبرز الرئيس تبون بأن زيارته الرسمية إلى ألمانيا “جاءت لتعزيز بعض الجوانب من العلاقات الاقتصادية، الأمنية والسياسية مع ألمانيا الصديقة، والتي سترى قريبا انطلاق ممر جديد لغاز الهيدروجين، وربما ما يتبعه من طاقات متجددة كالكهرباء وغيرها”.

وتوقف الرئيس تبون عند “المشاريع الكبرى” التي تنجز في الجزائر من قبل شركات ألمانية، والتي يعرف عددها “ارتفاعا سنويا، خاصة في ظل اعتماد الشباك الوحيد لتسهيل الاستثمار”.

وأفاد، الرئيس تبون بوجود “ما يقارب نحو 900 مليون دولار مطروحة على مستوى الشباك الوحيد لشركات ألمانية تريد الاستثمار”.

أما فيما يخص التعاون الأمني فأفاد الرئيس تبون أنه “تم التطرق بالتفصيل” إلى هذه المسألة، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن “كل شيء على ما يرام مع ألمانيا”.