الرئيس تبون يتلقى رسائل التعازي في وفاة الرئيس السابق اليامين زروال

يتلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسائل التعازي والمواساة في وفاة المجاهد والرئيس السابق، اليامين زروال، الذي وافته المنية يوم 27 أفريل الماضي.

فقد تلقى الرئيس تبون رسالة تعزية ومواساة من أخيه، قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، عبّر فيها باسمه وباسم الحكومة والشعب التونسي عن تأثره العميق لفقدان رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال.

ووصف الرئيس التونسي الفقيد بأنه من الشخصيات الوطنية التي سيبقى اسمها منقوشا بأحرف من ذهب في التاريخ، وستظل ذكراه، إلى جانب ذكرى كل من سار على درب الحرية والوفاء للوطن، مصدر إلهام للأجيال القادمة في التضحية والفداء للحفاظ على حرية الجزائر ومناعة دولتها وكرامة شعبها.

كما عزّى رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، باسمه وباسم الحكومة والشعب السنغالي، الرئيس تبون والشعب الجزائري وعائلة فقيد الجزائر، معبرا عن تأثره العميق بهذه الفاجعة الأليمة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ومن جانبه، بعث رئيس جمهورية تشاد، الماريشال محمد إدريس ديبي، برسالة تعزية إلى الرئيس تبون، عبّر فيها عن تأثره العميق لفقدان قائد عظيم، ليس للجزائريين فحسب، بل أيضا في ذاكرة الشعب التشادي، مؤكدا أن تشاد فقدت صديقا كبيرا ساندها في أوقات صعبة مرت بها، خاصة في الدفاع عن وحدتها الترابية. كما جدّد تعازيه الأخوية للسيد رئيس الجمهورية في فقدان حليف مخلص.

وبدوره، بعث رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمن تشياني، رسالة تعزية إلى الرئيس تبون إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال، عبّر فيها عن بالغ تأثره بهذا المصاب الجلل، مقدمًا خالص تعازيه، باسمه وباسم الحكومة والشعب النيجري، إلى الشعب الجزائري وعائلة الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم ذويه والشعب الجزائري جميل الصبر والسلوان.

كما تقدم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتعازيه الخالصة إلى أخيه الرئيس تبون، مؤكدا أن الفقيد سطر مواقف وطنية خالصة، وقاد الجزائر إلى بر الأمان في ظروف عصيبة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى رئيس الجمهورية رسالة تعزية من السيد موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبّر فيها عن خالص تعازيه إلى رئيس الجمهورية وإلى الشعب الجزائري إثر هذا المصاب الجلل، راجيا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كذلك عزّى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، الرئيس تبون في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال، معبرا باسمه وباسم الشعب الليبي عن صادق مواساته في رحيل الفقيد، الذي أسهم بعطائه في خدمة بلاده وتعزيز استقرارها ووحدتها، وساهم بإخلاص في مسيرة الجزائر وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا. وجدد تعازيه لعائلة الفقيد وللحكومة والشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل.