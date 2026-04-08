الرئيس تبون ينهي مهام وزير الري طه دربال

أنهى اليوم الأربعاء، 8 أفريل، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام وزير الريّ السيد طه دربال، وكلّف الأمين العام للوزارة السيد عمر بوقروة بتسيير القطاع مؤقتا، وفقا لما أفادت به رئاسة الجمهورية.