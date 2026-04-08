الرئيس تبون ينهي مهام وزير الري طه دربال
أنهى اليوم الأربعاء، 8 أفريل، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام وزير الريّ السيد طه دربال، وكلّف الأمين العام للوزارة السيد عمر بوقروة بتسيير القطاع مؤقتا، وفقا لما أفادت به رئاسة الجمهورية.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.