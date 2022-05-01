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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر
ح.م
تبون وسعيّد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره التونسي قيس سعيّد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان للرئاسة، فقد أجرى الرئيس تبون يوم الأحد، مكالمة هاتفية مع أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد..هنّأه بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

من جهته، أعرب سعيّد “عن تقديره الكبير، على هذه التهنئة الكريمة، من أخيه الرئيس. سائلا الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة على الجزائر بالمزيد من الرفاهية والهناء والتقدم”.

“كما استغلّ الرئيسان المناسبة لتبادل الآراء، حول بعض المستجدّات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، يضيف البيان.

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