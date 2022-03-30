“الفاف” تُلمّح إلى هذا القرار بِخصوص مستقبل بلماضي

ترك الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الثلاثاء بعض “الآثار”، بِخصوص مستقبل العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

ووصفت “الفاف” خروج المنتخب الوطني من سباق كأس العالم 2022، بـ “حلم تبخّر في عشرة ثوانٍ”، و”سهرة قاسية”. في إشارة إلى هدف المنافس الكاميروني ومباراة العودة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

غير أن هيئة الرئيس شرف الدين عمارة ثمّنت حقبة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، منذ أن استهلّ مهامه في صيف 2018. وقالت إن الرّجل كان يستحقّ نهاية سعيدة، مرادفة لِبلوغ المونديال القطري. ما يوحي أن اتحاد الكرة يرغب في تمديد عقد بلماضي، الذي تنقضي مدّته في ديسمبر المقبل.

بقي الآن أمام المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” دراسة حصيلة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، واتّخاذ القرار المناسب بِصفة رسمية. والخاص بِتجديد الثقة في بلماضي، أو جلب إطار فني آخر. عِلما أن “محاربي الصّحراء” لن يرتاحوا كثيرا، ذلك أن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تنطلق بعد شهرَين من الآن فقط.

ووجب التذكير بِأن الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، حتى في ظلّ وجود رئيس كبير ومحنّك من فصيلة محمد روراوة، وبحبوبة مالية “تاريخية”. كانت تجد صعوبات جمّة في انتداب مدرب كبير (نماذج غوركوف وراييفاتس وليكنس…). فكيف هو الحال مع مَن هو أقلّ منه كفاءة وخبرة في هذا المجال، إذا أقدمت “الفاف” على تنحية جمال بلماضي؟ وهل يستطيع عمارة وفرقته الإدارية انتداب مدرب يحوز الكفاءة والصرّامة المثاليتَين، قبل جوان المقبل؟