الفريق شنقريحة يستقبل مدير الأركان العسكرية لحلف الناتو

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، الأربعاء، الفريق هانس وارنر وييرمان، المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

وأكد الفريق شنقريحة، في كلمة له أن هذه الزيارة ستسمح للطرفين بحصر أفضل، للتحديات الأمنية المعترضة، وصياغة رؤية مشتركة، من شأنها أن تحمي أكثر المنطقة من مخاطر حالة اللاستقرار، مشيرا إلى أنّ الجزائر لطالما دعمت مبادرات المجتمع الدولي، في ظل احترام القانون الدولي والقرارات الأممية

وتابع قائلا: “تعد زيارتكم هذه دليلا على الاهتمام، الذي تحظى به منطقتنا من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي، وتبرهن بذلك على الأهمية التي توليها منظمتكم للجهود التي تُبذل على المستوى الإقليمي في مجال أمن واستقرار بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

وأضاف الفريق شنقريحة إنه من الواضح أن التفهم المتبادل لقضايا الساعة سيسمح للطرفين بحصر أفضل، للتحديات الأمنية التي تواجهها بلدان منطقتنا، وسيؤدي حتما، إلى صياغة رؤية مشتركة، من شأنها أن تحمي أكثر منطقتنا من مخاطر الانشقاق وحالة اللااستقرار.

وأكد الفريق شنقريحة قائلا: “أود أن أوضح لكم أن بلدي يدعم دوما مبادرات المجتمع الدولي، للمساعدة والدعم، الهادفة لاستتباب الاستقرار السياسي وتنمية المنطقة، في ظل احترام القانون الدولي والقرارات الأممية”.

و أوضح الفريق شنقريحة كذلك أن الجزائر ورغم تبنيها لسياسة الحياد على الصعيد الدولي وحرصها على النأي بنفسها عن مختلف التجاذبات، إلا أنها ستواصل التعاون مع كافة شركائها، في إطار مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة:

“أما على الصعيد الدولي، فإن الجزائر تبقى تتبنى سياسة الحياد وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين مختلف الأطراف.

وأضاف “لكن في المقابل، وإذ تندد بسياسة الكيل بمكيالين، التي تميز حاليا تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة، فإن الجزائر ستواصل، على غرار باقي دول العالم، التعاون مع حلفائها وشركائها، في إطار مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة”.

وبدوره، أشاد الفريق هانس وارنر وييرمان بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية، من خلال تقديم المساعدة، في مختلف المجالات، لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية.

في ختام اللقاء، وقّع المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.