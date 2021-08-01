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رياضة

المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فيغولي

علي بهلولي
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المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فيغولي

تطرّق التقني فتيح تيريم مدرب فريق قلعة السرايا التركي، الأحد، إلى وضعية لاعبه الدولي الجزائري سفيان فيغولي.

ويرتبط الجناح سفيان فيغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022. لكن منذ مطلع السنة الحالية على الأقلّ، والصحافة المحلية تتحدّث عن رغبة مسؤولي الفريق التركي في تسريح الدولي الجزائري هذه الصّائفة.

وقال المدرب فتيح تيريم في مؤتمر صحفي، نقل تفاصيله الإعلام التركي: “لم نستلم لِحدّ أيّ عرض لِتسريح سفيان فيغولي. وإذا أراد البقاء فسنحترم قراره، لكن فيغولي سيكون حينها مطالبا بِاحترام قرارات إدارة النادي”.

ويُلمّح مدرب فريق الأحمر والأصفر إلى ارتفاع أجرة الدولي الجزائري (نحو 4 ملايين أورو سنويا)، ومطالبة إدارة النادي بِتخفيضها نظير قبول بقائه.

وأضاف المدرب فتيح تيريم أن كلامه عن فيغولي ينطبق على ثلاثة زملاء له، بينهم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو (35 سنة)، الذي يقبض أجرة سنوية ضخمة تُقدّر بِنحو 5.2 ملايين أورو، وتنقضي مدّة عقده في صيف 2022.

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