الهواتف الذكية التقطت 1.2 تريليون صورة في 2021

نصائح وحيل التصوير الفوتوغرافي

كشفت إحصائيات موثقة أن الأشخاص حول العالم التقطوا حوالي 1.2 تريليون صورة في سنة 2021، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.72 تريليون في عام 2022 وأكثر من تريليونين في عام 2025، وهو ما يبين أن الهواتف الذكية أصبحت على رأس قائمة الأجهزة المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي في وقتنا الحالي.

والمثير للاهتمام أن 92.5 بالمائة من الصور تم التقاطها بهواتف ذكية، حيث تبرز الهواتف الذكية أفضل المصورين، كما تسمح بتطوير قدرات مستعمليها بسرعة، إذ إن كاميرات هذه الهواتف اليوم غنية بالميزات لدرجة أنه كل ما نحتاج إليه فقط هو توجيه الكاميرا على الهدف والضغط على الزر.

ويقدم خبراء التصوير بعض النصائح والحيل لصقل مهارات التصوير الفوتوغرافي، ومنها التعرف على ميزات الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي، وإمكانية ضبط الإعدادات يدويا، مع الانتباه إلى ميزات مثل التركيز والتعرض الضوئي، النقر على الصور باستخدام إعدادات مختلفة وفحص الفرق، حيث أن العديد من الهواتف اليوم قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K، بينما أصبح 4K أو UHD أكثر انتشارا، كما يجب استخدام بطاقات ذاكرة فائقة السرعة.

علاوة عن ذلك، فإن أفضل طريقة للتعرف على ميزات الكاميرا الخاصة بهاتفك هي التقاط الكثير من الصور، فكلما زاد عدد الصور التي تلتقطها باستخدام إعدادات مختلفة، كلما تسنى لك معرفة كيفية الاستخدام الأفضل لكاميرا الهاتف التي تعمل بشكل أحسن في الأضواء والمواقف المختلفة.

الصور الخارجية أفضل من الداخلية

ومن بين النصائح استكشاف الأضواء الطبيعية، من خلال محاولة التقاط الصور في الأماكن الخارجية باستخدام الإضاءة الطبيعية، وهنا ستجد أن الصور التي تم التقاطها في الأماكن الخارجية مختلفة تماما وأكثر وضوحًا من تلك الملتقطة في الداخل، كما أن الإضاءة لا تحدد فقط درجة السطوع والتعريض في الصور، ولكنها تحدد أيضا جودة الصورة.

تثبيت الهاتف عند التصوير.. مهم

التقاط صورة ثابتة، يمكن لأقل حركة أن تفسد لقطة الصورة، لذلك من المهم للغاية تثبيت هاتفك الذكي، ويمكنك دعمه بجسم ثابت، على سبيل المثال عن طريق إمالته على حائط، أو صخرة، أو غصن، كما يعد تثبيت التصوير أكثر أهمية في حالة الإضاءة المنخفضة، لأن أوقات التعرض تكون أطول.

ومن النصائح محاولة استخدم تطبيقات تحرير الصور، حيث تنتشر تطبيقات تحرير الصور بشكل كبير اليوم، والعديد منها أصبح متاحا بشكل مجاني، ولا يقتصر الاستخدام على إعدادات التحرير الأساسية التي تقدمها الهواتف الذكية فقط، بل يمكن استخدم تطبيقات تحرير الصور لإضافة المزيد من العناصر مثل العمق والنغمة وحالة الصور.