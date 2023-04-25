تركيا تكرّم الحماية المدنية الجزائرية

نظير جهودها في إغاثة ضحايا الزلزال

أشرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، على تكريم الحماية المدنية الجزائرية، نظير جهود فريق البحث والإنقاذ الذي أرسلته للمساهمة في جهود إغاثة ضحايا زلزال كهرمان مرعش.

وتسلّم مدير التنسيق والتنظيم والإغاثة بالحماية المدنية مولاي خليفة، وهو قائد فريق الإنقاذ الجزائري في تركيا، ميدالية التكريم من الرئيس التركي.

وقال أردوغان في منشور على حساباته الاجتماعية بالمناسبة:”قدمنا ​​ميداليات وأوسمة إلى فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية التي أظهرت تضحيات كبيرة خلال زلازل 6 فيفري”.

وتابع يقول:”وباسم وباسم الشعب والدولة التركية، أعرب عن امتناني العميق لكل إخواني، على جهودهم في منطقة الزلزال”.

وأشادت السفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش منتصف فيفري الماضي، بـ”الهبّة التضامنية الواسعة” التي بادرت بها الجزائر إزاء تركيا، إثر الزلزال المدمّر الذي ألمّ بالبلاد.

وقالت غوكتاش في لقاء مع الأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني، إن “الأتراك رئيسا وحكومة وشعبا، تأثروا كثيرا برسائل التضامن، وبالمساعدات المادية والبشرية العاجلة القادمة من الجزائر”.

وأرسلت الجزائر بالفعل، فريقي إنقاذ من 175 عنصرا من عناصر الحماية المدنية، للمشاركة في عمليات الإغاثة بكل من تركيا وسوريا، إلى جانب 210 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى البلدين.