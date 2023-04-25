-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
نظير جهودها في إغاثة ضحايا الزلزال

تركيا تكرّم الحماية المدنية الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 490
  • 0
تركيا تكرّم الحماية المدنية الجزائرية

أشرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، على تكريم الحماية المدنية الجزائرية، نظير جهود فريق البحث والإنقاذ الذي أرسلته للمساهمة في جهود إغاثة ضحايا زلزال كهرمان مرعش.

وتسلّم مدير التنسيق والتنظيم والإغاثة بالحماية المدنية مولاي خليفة، وهو قائد فريق الإنقاذ الجزائري في تركيا، ميدالية التكريم من الرئيس التركي.

وقال أردوغان في منشور على حساباته الاجتماعية بالمناسبة:”قدمنا ​​ميداليات وأوسمة إلى فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية التي أظهرت تضحيات كبيرة خلال زلازل 6 فيفري”.

وتابع يقول:”وباسم وباسم الشعب والدولة التركية، أعرب عن امتناني العميق لكل إخواني، على جهودهم في منطقة الزلزال”.

وأشادت السفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش منتصف فيفري الماضي، بـ”الهبّة التضامنية الواسعة” التي بادرت بها الجزائر إزاء تركيا، إثر الزلزال المدمّر الذي ألمّ بالبلاد.

وقالت غوكتاش في لقاء مع الأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني، إن “الأتراك رئيسا وحكومة وشعبا، تأثروا كثيرا برسائل التضامن، وبالمساعدات المادية والبشرية العاجلة القادمة من الجزائر”.

وأرسلت الجزائر بالفعل، فريقي إنقاذ من 175 عنصرا من عناصر الحماية المدنية، للمشاركة في عمليات الإغاثة بكل من تركيا وسوريا، إلى جانب 210 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى البلدين.

مقالات ذات صلة
مراجعة مهام “الأميار” ورفع وصاية رؤساء الدوائر عنهم!

مراجعة مهام “الأميار” ورفع وصاية رؤساء الدوائر عنهم!

مطالب بمراجعة حقوق دخول حظيرة الطاسيلي

مطالب بمراجعة حقوق دخول حظيرة الطاسيلي

قرعة استثنائية لانتقاء 2000 حاج فوق الـ70 عاما

قرعة استثنائية لانتقاء 2000 حاج فوق الـ70 عاما

وزير العمل: الإضرابات لأسباب سياسية وتضامنية ممنوعة مستقبلا

وزير العمل: الإضرابات لأسباب سياسية وتضامنية ممنوعة مستقبلا

شاب فرنكو ـ مالي يتسلل إلى الجزائر لتجنيد إرهابيين

شاب فرنكو ـ مالي يتسلل إلى الجزائر لتجنيد إرهابيين

.. جديد امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

.. جديد امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد