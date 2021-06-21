تعليق بث قناة الحياة وسحب اعتمادها بصفة مؤقتة

قررت سلطة ضبط السمعي البصري تعليق بث قناة الحياة و سحب اعتمادها بصفة مؤقتة ابتداء من 23 جوان الجاري.

وجاء في صفحة قناة الحياة عبر موقع فيسبوك أن سلطة الضبط قررت وقف بث القناة بدءا من 23 جوان الجاري.

وأضافت القناة أن سلطة ضبط السمعي البصري طلبت من وزارة الاتصال سحب اعتماد القناة.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها، الاثنين، أنها “تطلب من وزارة الاتصال سحب اعتماد القناة لمدة التعليق ذاتها والمحددة بأسبوع”.

وأكدت سلطة الضبط أنها “تحتفظ باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية”.

وزارة المجاهدين تهدد باللجوء إلى القضاء بحق المتطاولين على الرموز

وكانت وزراة المجاهدين قد هددت، الإثنين، باللجوء إلى القضاء في حالة التطاول أو المساس برموز التاريخ الوطني، وهذا على خلفية تصريحات عمران آيت حمودة في حق الأمير عبد القادر.

وأوضت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أنها “لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة لاسيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن”.