“حرق العُزّاب الذين تجاوزوا سنّ الثلاثين في الهند”.. فيديو صادم هذه حقيقته!

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يُصوّر عادة في الهند تستوجب حرق العُزّاب الذين تجاوزوا سن الثلاثين دون أن يتزوجوا.

يظهر في الفيديو لافتة عليها كتابة بالهنديّة، وحشود تقتاد شخصين لمكان غير معروف، يبدو وكأنهما مغمى عليهما.

وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر “عادة غريبة” في الهند حيث “يُحرق كل من تجاوز ثلاثين عاماً ولم يتزوّج”.

حظي الفيديو بانتشار واسع على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وحصد آلاف التعليقات الساخرة تارةً والمستهجنة تارةً أخرى لهذه العادة المزعومة.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادّعاء لا أساس له من الصحة والفيديو يُظهر إحياء طقس ديني لا يتأذّى فيه أحد ويُقام كلّ اثنتي عشرة سنة في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.

وقال صحافيو الوكالة الفرنسية في الهند إنهم سرعان ما تعرفوا على المشاهد التي يصوّرها الفيديو، حيث يوثّق في الحقيقة طقساً دينيّا في معبد راجاراجيشواري جيثاي ديفي الواقع في مدينة كارنابراياج بولاية أوتاراخند الهنديّة.

وبحسب ما أفاد به صحافيو وكالة فرانس برس في نيودلهي، يقام هذا التقليد الديني كل اثني عشر عاماً من طرف السكان الذين يعيشون في الجبال، ويسمى “بانيثا بوجا”.

لا أحد يتأذى

خلافاً لما تداولته المنشورات المضللة، لا أحد يتأذى في هذا التقليد الديني، فالشخصان اللذان ظهرا في الفيديو لم يُحرقا، بل هما جزء من مراسيم هذه العادات الدينيّة.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، يشرح ديفيندرا بشت، الكاهن في معبد جيثاي ديفي حيث صّور الفيديو المتداول، أنه وفقاً لهذا الطقس الديني، يخرج تمثال الأم جيثاي من المعبد ويُنقل إلى كلّ قرية في المنطقة لمدة ستّة أشهر، ويكون ذلك بمثابة عيد لسكان المنطقة.

وبحسب الكاهن بِشت، فإنه وبعد انقضاء مدة الستة أشهر يُعاد التمثال إلى مكانه في المعبد الرئيسي، ويرافقه طيلة الجولة اثنان من المصلين يُدعيان “إيراوال”.

ويوضّح كاهن المعبد أنه في نهاية هذا الطقس التعبديّ، تُضرم النيران بشكل رمزي في كوخهما ويستحمّان في نهر أو بركة قريبة.

حرق المرأة رفقة زوجها المتوفي

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في جوان، مقطع فيديو صادم يزعم ناشروه أنه لقبيلة هندية تهم بدفن امرأة حية رفقة زوجها المتوفي من باب العادات والتقاليد، لكن الأمر ليس كذلك أيضا.

يظهر في المقطع الذي أحدث ضجة واسعة عبر الشبكات امرأة محمولة على الأكتاف وهي تبكي ومن حولها أيضا يبكون، وجاء في التعليق المرافق: “أحد القبائل في الهند يقال إنه من تقاليدهم إذا مات العريس تدفن العروس معه حية!!”.