رئيس الجمهورية من برلين: كل جزائري لديه الحق في الانتقاد ولكن!

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن كل جزائري يملك الحق في انتقاد الشأن العام، مشددا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار احترام تقاليد المجتمع وقيمه، بعيدا عن الشتم والسب، اللذين قال إنهما “لا يجلبان إلا العنف والكراهية”.

ووجه الرئيس خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى برلين، رسالة قوية إلى المعارضة، قال فيها: “بالنسبة للمعارضين، مرحبا بهم… من يعارض بصفة حضارية، بأفكار، ويأتي بالبديل، هذا يسمح للجزائر بأن تتقدم كثيرا في الديمقراطية”.

وأضاف: “كل جزائري لديه الحق في الانتقاد، لكن يأخذ بعين الاعتبار تقاليدنا وحرمتنا، والشتم والسب لا يجلبان إلا العنف والكراهية”، مشيرا إلى أن النقد البنّاء يقتضي تقديم مبررات واقتراحات بديلة.

وتابع: “من يقول لست موافقا، يوضح لماذا، ويقول: في نظري نفعل هكذا، أو نأخذ بتجربة الدولة الفلانية، أو بما قاله الكاتب الفلاني، فهذه أمور تثري المسيرة الوطنية”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شرع، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تدوم يومين، بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين.