وزير الرياضة ينتصر للغة العربية رغم أنف فرانكفونيي القطاع

أمر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الخميس، كافة مدراء ومسؤولي قطاعه، بِضرورة استعمال اللغة العربية في مراسلاتهم الداخلية عبر الوطن.

وطالب الوزير عبد الرزاق سبقاق بِتطبيق هذه التعليمة، انطلاقا من الفاتح من نوفمبر المقبل.

وشدّدت وزارة الشباب والرياضة، على أنها لن تسمح بِأيّ تهاون أو تقصير في تطبيق هذه التعليمة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد استعانت مُؤخّرا بِالتقني الجزائري الشاب عامر منسول، وهو إطار يتحدّث لغة “الضّاد” بِطلاقة، تكوّن في إيطاليا وأقام في الخليج. ومنحته الوصاية سلطة تقييم مشروع احترافية كرة القدم الجزائرية، وإصلاح المنظومة.

وعقدت وزارة عبد الرزاق سباق يوما دراسيا بِهذا الصدد، رفقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، بِالمدرسة العليا للعلوم وتكنولوجيا الرياضة “رشيد حرايق” بِالعاصمة.

وبِاسثناء وزير الشباب الرياضة عبد الرزاق سبقاق ورئيس اتحاد الكرة شرف الدين عمارة والتقني عامر منسول، الذين ليس لهم مشكل مع اللغة العربية. لا يجد الآخرون حرجا في مخاطبة مواطني مدن باريس ونيس وسانت إيتيان وبوردو! مثل ياسين بن حمزة النائب الثاني لِرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي حضر وقائع اليوم الدراسي المُشار إليه أعلاه. وكما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.