-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

“سنفضحهم”.. ترامب يهدّد بكشف “مؤامرة” المفاوضات السرية!

الشروق أونلاين
  • 197
  • 0
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكشف “مؤامرة” المفاوضات السرية مع طهران، وفضح أشخاص وصفهم بالدجالين والمحتالين، دخلوا على الخط وأرسلوا قوائم لا حصر لها من الاتفاقيات.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصة “تروث سوشيال”: “يتم إرسال عدد هائل من الاتفاقيات والقوائم والرسائل من قبل أشخاص ليس لهم أي علاقة بتفاوض الولايات المتحدة وإيران، وفي كثير من الحالات هم محتالون تماما ودجالون وأسوأ من ذلك”.

وأكد أنه سيتم كشفهم وفضحهم بسرعة بعد انتهاء التحقيق الفيدرالي، لافتا إلى هذا يشبه كثيرا خبرا مزيفا نشرته “CNN” ليلة الأربعاء، حيث تناولت “مصدرا” ليس له أي سلطة أو حق في كتابة رسالة يدعي فيها سلطة كبيرة.

وأكد أنه هناك مجموعة واحدة فقط من النقاط المهمة التي تقبلها الولايات المتحدة، وستناقشها خلف الأبواب المغلقة خلال هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن هذه هي النقاط التي استندوا إليها للاتفاق على وقف إطلاق النار، وموضحا أنها معقولة ويمكن الاستغناء عنها بسهولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد