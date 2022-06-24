سوناطراك تتوقع عائدات قياسية للمحروقات في 2022

توقع مجمع سوناطراك، الخميس، أن يحقق 50 مليار دولار إيرادات بنهاية عام 2022، صعودا من 35 مليارا في 2021، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الجزائري (مزيج صحارى بلند)، بنسبة 68 بالمائة نهاية ماي الماضي.

وقدم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار هذا الرقم خلال عرضه لأهم مشاريع المجمع المنجزة ما بين سنتي 2020 و 2022 أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار زيارة العمل والتفقد الى ولاية وهران.

و أبرز نفس المسؤول أن أوضاع سوق الغاز المناسبة سمحت بزيادة الصادرات في سنة 2021 بنسبة 54 بالمائة عن طريق خط أنابيب الغاز وبنسبة 13 بالمائة عن طريق المسار المميع.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” الى أن متوسط سعر مزيج الصحراء بلاند شهد ارتفاعا بنسبة 68 بالمائة في نهاية ماي 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وبخصوص الاكتشافات الجديدة أكد توفيق حكار أن الفترة الممتدة من 2020 الى 2022 سجلت 35 اكتشافا جديدا للمحروقات منها 34 اكتشافا بالمجهود الذاتي، بحجم إجمالي قدر بـ 307 مليون طن معادل بترول.

وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار، أبرز أنه تم استثمار ما لا يقل عن 7 مليارات دولار في عدة مشاريع هي في طور الانجاز ستساهم في الإنتاج بكمية 20 مليون طن معادل بترول/سنة، إضافة إلى 5 ملايير دولار كانت قد استثمرت في مشاريع بدأت تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2020 تساهم في الإنتاج ب 10 مليون طن معادل بترول في السنة.

كما قدم حكار حصيلة مفصلة حول تطوير التكرير والبتروكيماويات والذي يعتمد في نجاحه على أربعة أبعاد هي: تثمين الموارد المحلية، جذب الشركاء، ضمان القدرة التنافسية للمشاريع واختيار المشاريع.

من الفضاء.. سوناطراك تحقّق “خطوة مهمّة” في مجال الحدّ من حرق الغازات

خطوة مهمّة حققتها سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية، في مجال تقدير حجم الغازات المحترقة من خلال الأقمار الصناعية.

وقالت سوناطراك في بيان يوم 5 جوان 2022، إنّ تعاونها مع الوكالة الفضائية الجزائرية، يأتي “في إطار سياستها الرامية للحدّ من البصمة الكربونية من جهة. وتثمين البحث العلمي من جهة أخرى”.

ويهدف هذا التعاون إلى “تقدير أفضل للنتائج التي تحصلت عليها سوناطراك، فيما يخصّ الحدّ من مستوى حرق الغازات، والتقليل من آثار البصمة الكربونية الناتجة عن أنشطتها بشكل عام”.

وأوضح بيان سوناطراك أنّ باحثي الوكالة الفضائية الجزائرية “طبّقوا منهجية لتقدير حجم الغازات المحترقة. باستغلال الصور الليلية الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء. اعتمادا على مستشعر VIIRS المركّب على متن قمر الأرصاد الجوية Suomi NPP”.

وقد حازت هذه المنهجية على تقدير المجتمع العلمي. حيث نشرت في مجلة علمية مرموقة في ماي 2022.

وتبرز النتائج التي توصلت إليها الوكالة الفضائية الجزائرية “تناسقا مع حجم الغازات المحترقة التي سبق قياسها على الأرض من طرف سوناطراك. خلافا للنتائج المنشورة من طرف هيئات أخرى، أظهرت تباينا كبيرا في الأحجام المسجّلة”.

وحسب الدراسة التي أجرتها الوكالة الفضائية الجزائرية، فإن “هذا التباين مترتّب عن استعمال معامل معايرة غير محيّن، وعدم مراعاة الظروف الخاصة بعملية الاحتراق”.

وختمت سوناطراك بيانها بالقول إن نتيجة هذا البحث المشترك “تدعم جهودها في مجال حماية البيئة. تحقيقا لأهدافها بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030”.

بالموازاة مع ذلك، تدعم هذه النتيجة “ثقة سوناطراك في الباحثين الجزائريين الذين يرافقونها من أجل التحسين المستمر لأدائها”، يضيف ذات البيان.

سوناطراك توقّع عقدا مع سينوباك الصينية بقيمة 490 مليون دولار

وفي 28 ماي 2022، وقّعت سوناطراك عقدا مع شريكها الصيني سينوباك لمقاسمة الإنتاج في الرقعة التعاقدية “زارزايتين” بحوض إليزي.

وحسب بيان للمجمّع، يتضمّن العقد “تعهّد سوناطراك وسينوباك بتنفيذ برنامج التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة. لاسترجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين”.

ويشمل البرنامج على وجه الخصوص:

تجديد وحدة الرفع بالغاز.

حفر اثني عشر (12) بئراً تطويرية جديدة.

تجديد ستة (06) آبار قديمة.

ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة.

استعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.

ويقدّر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية، بنحو 490 مليون دولار أمريكي. وسيسمح هذا الاستثمار باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط.

اتفاق جديد بين سوناطراك وإيني للتنقيب واستغلال الهيدروجين الأخضر

وفي 26 ماي 2022، وقّع الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار يوم الخميس، مع المدير العام لمجمع إيني الإيطالي كلاوديو ديسكالزي، على مذكرة تفاهم لتسريع تطوير حقول الغاز المكتشفة في الجزائر، واستغلال الهيدروجين الأخضر.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم جرت في العاصمة الإيطالية روما بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس تبون إلى البلاد.

وحسب ماجاء في بيان لسوناطراك، فإن هذا الاتفاق هو “لبنة جديدة من لبنات التعاون المثمر في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا”.

وستسمح المذكرة “بتقييم الإمكانات المتوفرة من الغاز لتطوير متسارع للحقول المكتشفة من طرف سوناطراك. حيث يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الغاز من المناطق المعنية بالاتفاقية حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويًا”.

وستساعد هذه الاستثمارات في زيادة الطاقة التصديرية للجزائر نحو إيطاليا، عبر خط الأنابيب الدولي انريكو ماتييي /ترانسميد”.

كما يغطي الاتفاق “التقييم الفني والاقتصادي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، على مستوى حقل بئر رباع شمال. وهو يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونية لمصنع الغاز في هذا الحقل”.