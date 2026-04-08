طهران وواشنطن تجريان أول مفاوضات مباشرة الجمعة في إسلام آباد

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، الأربعاء، بأن الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب قد تعقد الجمعة المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يترأس جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وفد واشنطن في المفاوضات المقررة يوم 10 أفريل الجاري (الجمعة).

في المقابل، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريح للموقع: “هناك اتصالات بشأن المفاوضات، لكن لا شيء يعد قطعيًا ما لم يصدر إعلان من ترامب أو البيت الأبيض”.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثل طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد الجمعة المقبل.

