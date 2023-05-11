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رياضة

عدلي لِبن ناصر: “فإنّ مع العُسر يُسرًا”

علي بهلولي
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عدلي لِبن ناصر: “فإنّ مع العُسر يُسرًا”
الأرشيف
ياسين عدلي رفقة إسماعيل بن ناصر.

أبدى اللاعب الجزائري المغترب ياسين عدلي، الخميس، تعاطفه مع مواطنه وزميله في فريق ميلان آسي الإيطالي إسماعيل بن ناصر.

وانتهى موسم متوسّط الميدان بن ناصر سهرة الأربعاء، بعد إصابته في الرّكبة. وسيُجري عملية جراحية الجمعة أو السبت المُقبل، ويغيب عن الميادين لِمدّة تتراوح ما بين شهرَين وثلاثة أشهر من الآن.

وفي ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الخميس، كتب متوسّط ميدان الميلان عدلي مُخاطبا بن ناصر: “عوّدتنا على العودة في الفوز أو الخسارة، موهبتك وعملك وتواضعك يُساعدونك في العودة بِسرعة وبِمستوى عالٍ. أُحبّك يا أخي”.

وأضاف عدلي نشر الآية القرآنية الكريمة من سورة الشرح “فإنّ مع العُسر يُسرًا”، مُختتما التغريدة بِالحوقلة: “لا حول ولا قوّة إلّا بِاللّه”.

وبِسبب هذه الإصابة، لن يُشارك إسماعيل بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري في مقابلتَي أوغندا وتونس، شهر جوان المقبل. الأولى بِرسم الجولة الخامسة وقبل الختامية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، والأخيرة تحمل طابعا ودّيا.

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