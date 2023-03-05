-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عرقاب يقود وفد الجزائر في مؤتمر للطاقة بالولايات المتحدة

الشروق أونلاين
  • 81
  • 0
عرقاب يقود وفد الجزائر في مؤتمر للطاقة بالولايات المتحدة
أرشيف
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بين 6 و10 مارس الجاري، في النسخة الـ41 لمؤتمر الطاقة “سيرا ويك 2023″، بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة.

وحسب بيان للوزارة، سيرافق الوزير عرقاب وفد هام من إطارات القطاع، حيث سيعقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه ومع مسؤولين في شركات الطاقة الدولية الكبرى.

كما سيشارك ممثل الجزائر في “العديد من الندوات حول الطاقة بصفة عامة، والطاقة في إفريقيا، والتحول الطاقوي”، يضيف البيان.

ومؤتمر “سيرا ويك” هو واحد من أهم الأحداث التي تجمع سنويا، قادة صناعة الطاقة والخبراء والمسؤولين الحكوميين وصانعي القرار في هذا المجال على المستوى الدولي.

مقالات ذات صلة
مسؤولة أمريكية في زيارة إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون الأمني

مسؤولة أمريكية في زيارة إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون الأمني

محطات لتخزين الطاقة الشمسية بالجنوب الجزائري

محطات لتخزين الطاقة الشمسية بالجنوب الجزائري

ندوة بجامعة البليدة تدعو للعناية بالتاريخ لمجابهة التجاذب الهوياتي

ندوة بجامعة البليدة تدعو للعناية بالتاريخ لمجابهة التجاذب الهوياتي

مسؤول بوزارة الصناعة يدعو إلى إنشاء مخابر لمراقبة السيارات المستوردة

مسؤول بوزارة الصناعة يدعو إلى إنشاء مخابر لمراقبة السيارات المستوردة

وفاة زوجين اختناقا بالغاز بالبويرة

وفاة زوجين اختناقا بالغاز بالبويرة

الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف أمام القضاء!

الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف أمام القضاء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد