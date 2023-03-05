عرقاب يقود وفد الجزائر في مؤتمر للطاقة بالولايات المتحدة

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بين 6 و10 مارس الجاري، في النسخة الـ41 لمؤتمر الطاقة “سيرا ويك 2023″، بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة.

وحسب بيان للوزارة، سيرافق الوزير عرقاب وفد هام من إطارات القطاع، حيث سيعقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه ومع مسؤولين في شركات الطاقة الدولية الكبرى.

كما سيشارك ممثل الجزائر في “العديد من الندوات حول الطاقة بصفة عامة، والطاقة في إفريقيا، والتحول الطاقوي”، يضيف البيان.

ومؤتمر “سيرا ويك” هو واحد من أهم الأحداث التي تجمع سنويا، قادة صناعة الطاقة والخبراء والمسؤولين الحكوميين وصانعي القرار في هذا المجال على المستوى الدولي.