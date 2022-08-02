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رياضة

فريق الرجاء البيضاوي الجزائري! 

الشروق أونلاين
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فريق الرجاء البيضاوي الجزائري! 

تحول فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى فريق جزائري، بعد ارتفاع عدد اللاعبين الجزائريين الناشطين فيه قبل انطلاق الموسم الجديد ليصبح 3 لاعبين، وذلك بعدما أعلن النادي حسم 9 صفقات خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، بينها صفقتين للاعبين جزائريين هما المهدي بوكاسي القادم من نادي القوة الجوية العراقي، ويسري بوزوق لاعب نادي بارادو سابقا.

وتتواصل المفاوضات مع الجزائري رؤوف بن غيث، أملا في إسدال الستار على صفقات الرجاء خلال هذا الميركاتو، ومعه ارتفاع العدد إلى 4 لاعبين جزائريين، بعدما ضم الفريق الموسم المنصرم الحارس غايا مرباح. ولم يحدث هذا الأمر (ضم 4 جزائريين) مع الرجاء أو مع أي ناد مغربي في السابق.

وكان الرجاء منفتحا على لاعبين من الجزائر منذ فترة سابقة أشهرهم على الإطلاق صانع ألعاب المنتخب الوطني سابقا الشريف الوزاني والحارس دريد إضافة للمدربين مزيان ايغيل ورابح سعدان الذي كان أول من قاده إلى التتويج بلقب رابطة أبطال أفريقيا 1989.

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