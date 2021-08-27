كنت مستعدا لتمزيق عقدي وإنهاء مشواري.. وجوابي كان فوق الميدان

حارس اتحاد العاصمة محمد الأمين زماموش يصرح:

قمنا بواجبنا.. النتائج الفنية جيدة لكن الحصيلة المالية سلبية

تحدث محمد الأمين زماموش حارس وقائد فريق اتحاد العاصمة، لأول مرة عن بدايته الصعبة هذا الموسم في الفريق، مرجعا ذلك إلى بعض الأطراف التي حاولت تحطيمه، بأي طريقة مهما كلفها ذلك من ثمن، وكان زماموش قد غاب عن المباريات الأولى لفريقه هذا الموسم، بعد أن فضل المدربين المتعاقبين على العارضة الفنية للفريق الاعتماد على الحارس المغترب قندوز، الذي وعلى الرغم من العديد من الأخطاء التي ارتكبها، إلا أنه حافظ في العديد من المناسبات على مكانته الأساسية.

وأوضح زماموش في تصريح للموقع الرسمي للنادي، على هامش حفل الاستقبال الذي حظي به رفقة زملائه في الفريق من قبل رئيس النادي عاشور جلول، أن ما حدث له مع بداية الموسم لم يكن عاديا، مشيرا إلى أن “الطاقم السابق كانت له نظرة حول شخصي، ربما كان يظن أن زماموش هو النقطة السوداء في الفريق، رغم ذلك حافظت على تركيزي وواصلت العمل دون شوشرة ودعمت التشكيلة كواجب مني”.

وأضاف الحارس الدولي: “هناك بعض الأشخاص يظنون أنني لم أتحدث سابقا وأستغل الآن موقع النادي للرد.. فقط للتوضيح أنا إنسان صريح ولا أخاف من أحد وكنت أتحدث إليهم وجها لوجه بطريقة محترفة ومهنية وأطالب بحقي في اللعب”، وتابع: “لقد وصل بي الأمر إلى مطالبة الطاقم الفني بمنحي الفرصة للعب مباراة واحدة فقط، وإن كان مستواي لا يسمح لي باللعب في الاتحاد، فأنا مستعد لإنهاء مشواري وحتى تمزيق عقدي مع الفريق.. الحمد لله أنا حارس أحب عملي وأحب اللعب، الأمور تحسنت في مرحلة الإياب وردي كان فوق أرضية الميدان”.

وواصل: “ربما الطاقم السابق وبعض الأشخاص حاولوا تحطيمي وتشويه سمعتي وإطفاء شمعة زماموش، أقول لهم “حسبي الله ونعم الوكيل”..والنتيجة أين هو زيما الآن وأين أنتم الآن؟”، في إشارة واضحة منه إلى المدير الرياضي السابق وعضو الطاقم الإداري الدولي السابق عنتر يحيى، الذي تمت إقالته من النادي الأسبوع الماضي.

وبخصوص نتائج الفريق هذا الموسم، قال زماموش: “ما حدث في بداية الموسم والانطلاقة السيئة أثرت على ترتيبنا في نهاية المطاف، حيث ورغم عودتنا إلى الواجهة من خلال بعض الانتصارات، إلا أن بعض الهزائم تركتنا نكتفي بالمركز الرابع دون المنافسة على اللقب.. عموما النتائج الفنية كانت إيجابية بالنسبة لنا رغم الإمكانات التي نملكها، لكن ممكن من الناحية المالية الأمور كانت سيئة”، وختم: “الأهداف يجب أن تحدد مع بداية الموسم، ولا بد من أن يكون التخطيط في المستوى لبلوغ الأهداف، أعلم أن أنصار الاتحاد غير راضين ويبحثون عن الألقاب، لكن يجب الصبر على التشكيلة وسنحاول تصحيح الأخطاء في الموسم الجديد وبلوغ المستوى المطلوب”.