مأساة ديلور.. فرّط في البطولة الإفريقية من أجل دكّة الاحتياط!

فقد اللاعب الدولي الجزائري السابق أندي ديلور المنصب الأساسي في صفوف فريقه نيس، وهو الذي ترك “الخضر” من أجل صيانة “مصالحه” على مستوى النادي.

وكان أندي ديلور قد أغضب الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، لمّا أعمله بِأنه انضمّ إلى فريق نيس الفرنسي في أوت المنصرم، وقد وافق على بند في العقد يحرمه من خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تُجرى هذه الأيّام بِالكاميرون.

وخاض المهاجم ديلور سهرة الجمعة ثالث مباراة له على التوالي مع فريق نيس، في منصب بديل. حيث دخل إلى أرضية الميدان في مواجهة الضيف نادي نانت عند الدقيقة الـ 62. وحينها كان فريقه الأحمر والأسود متقدّما في النتيجة بـ (2-1)، وهي الحصيلة النهائية للمواجهة التي لُعبت بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة الفرنسية.

ولم يلعب أندي ديلور مباراة بِصفة لاعب أساسي منذ شهر ونصف الشهر، وبِالضبط منذ مواجهة البطولة بين فريقه نيس والزّائر نادي ستراسبورغ، في الـ 5 من ديسمبر الماضي.

وكان المنصب الأساسي للاعب ديلور في فريقه السابق مونبلييه الفرنسي أمرا لا يُجادل فيه، وبِالكاد يُشارك هذا المهاجم بـ “السموكينغ” والسيجارة الكوبية الفاخرة!

وعلى العكس من ذلك، خاض متوسط الميدان الجزائري هشام بوداوي كامل أطوار مواجهة نادي نانت، بِزيّ فريقه نيس. عِلما أن هذا اللاعب لم يُشارك في “كان” الكاميرون، بِسبب وفرة لاعبي خط الوسط في صفوف “محاربي الصحراء”.

وبات فريق نيس بعد هذا الانتصار، يجمع 39 نقطة في المركز الثاني. ويشغل نادي نانت الرّتبة الـ 9 بِرصيد 29 نقطة.