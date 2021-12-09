ماذا قال ميسي عن حكم مباراة الجزائر والمغرب؟

عيّنت “الفيفا” مساء الخميس حكم مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومنافسه المغربي، بِرسم الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب.

وتُجرى هذه المباراة السبت المقبل على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتمثّل حكم الساحة في البرازيلي ويلتون سامبايو، البالغ من العمر 39 سنة، والذي يحوز الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2013.

وفي منافسة كأس العرب 2021، أدار الحكم البرازيلي مقابلتَين بِرسم دور المجموعات، وانتهتا بِفوز قطر (2-1) على عمان، وانتصار موريتانيا على سوريا بِالحصيلة ذاتها.

وقبل ذلك، حضر ويلتون سامبايو فعّاليات كأس أمريكا الجنوبية 2019 بِالبرازيل، وأدار مقابلتَين في إطار دور المجموعات وربع النهائي. فضلا عن استحقاقات أخرى أبرزها مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية، طبعة 2018 بِالإمارات العربية المتحدة، بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني.

وكان النجم الأرجنتيني وصاحب جائزة “الكرة الذهبية” في طبعتها الأخيرة ليونيل ميسي، قد وجّه انتقادات لاذعة للحكم البرازيلي ويلتون سامبايو في أكتوبر الماضي، وكتب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “هذا الحكم (سامبايو) صار يُدير مقابلاتنا كثيرا، وبِالأسلوب ذاته. يبدو أنه يتعمّد الإساءة إلينا”.

ونشرت الصحافة الأرجنتينية ما دوّنه ميسي، وقالت إن قائد منتخب “التانغو” مستاء من الطريقة التي يُدير بها الحكم البرازيلي سامبايو المقابلات.

ويُشير ميسي إلى مباراة الأرجنتين والضيف منتخب البيرو في الـ 14 من أكتوبر الماضي، لِحساب الجولة الـ 12 من تصفيات كأس العالم 2022 عن منطقة أمريكا الجنوبية.

ومنذ أن خاض المهاجم ليونيل ميسي (34 سنة) أوّل مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين عام 2005، أدار الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو 5 مقابلات لِفريق “التانغو”.