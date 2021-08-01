محمد حراث يمدد عقده لموسم واحد مع الفتح السعودي

توج بلقب أحسن لاعب كرة سلة أجنبي في الرابطة السعودية

مدد لاعب كرة السلة الدولي الجزائري، محمد حراث، عقده لموسم واحد مع نادي الفتح السعودي، الناشط في الرابطة السعودية لكرة السلة، بحسب ما أعلن عنه القائم بأعماله، الأردني شادي الدلاط.

وكان حراث (31 سنة) الذي التحق بالفتح في شهر ديسمبر 2020، قد توج بلقب أحسن لاعب أجنبي في الرابطة السعودية للموسم 2020-2021، بمعدل 1ر29 نقطة، و1ر17 التقاط و4ر4 تمريرات، مساهما بذلك في بلوغ ناديه المربع الذهبي لدورة اللقب (البلاي-أوف) قبل أن يقصى من المنافسة من طرف الوحدة السعودي (2-0: 64-71 و86-97).

قبل التحاقه بنادي الفتح السعودي، لعب حراث في البطولة القطرية لمدة عامين مع أندية الشمال (2018-2019) والعربي (2019-2020)، متوجا بلقب أحسن لاعب في موسمه الأخير. وكان الدولي الجزائري قد دعم صفوف المجمع البترولي خلال فترة الراحة الصيفية، في منافسة الرابطة الإفريقية لكرة السلة في موسمها الافتتاحي الذي نظم من 16 إلى 30 مايو بكيغالي (رواندا).كما تألق محمد حراث مع المجمع البترولي في رابطة الأبطال الإفريقية، حيث حصل على لقب أحسن هداف لنسخة 2017 بمتوسط تهديفي (24 نقطة) كما اختير ضمن أحسن خماسي للدورة التي جرت بتونس.