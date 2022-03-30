مفاجأة مدوية.. خلل في “الفار” يحرم “الخضر” من تأشيرة “المونديال”!

بسبب هدف منتخب الكاميرون المثير للجدل

فجر الألماني جوشكا بارغر، وكيل لاعبين والصحفي المختص في نقل بيانات كرة القدم الجزائرية على موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص قضية التحكيم في مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، حين أشار إلى حدوث خطأ تقني على مستوى تقنية الفيديو المساعد “الفار”، منعت الحكم بكاري غاساما من الاستعانة بها في لقطة الهدف الأول لمنتخب “الأسود غير المروضة”.

وفشل المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 عقب الهزيمة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أمام الكاميرون 1-2 في الوقت الإضافي، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الكاميروني في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، والذي وقعه مهاجم بايرن ميونخ الألماني تشوبو موتينغ، بعد تعرض المدافع عيسى ماندي لدفع واضح من قبل لاعب كاميروني، داخل منطقة الجزاء ما تسبب في سقوطه على الحارس رايس وهاب مبولحي، دون أن يعلن الغامبي غاساما عن وجود أي خطأ، محتسبا الهدف بصفة عادية، الأمر الذي أثار حفيظة الجزائريين الذين لم يتوانوا في اتهام هذا الحكم بالمحاباة والعمل على تحطيم كتيبة “المحاربين”.

وأثار الحكم غاساما موجة من الغضب في أوساط الجزائريين بسبب طريقته “الغريبة” في إدارة مباراة “الخضر” أمام الكاميرون، من خلال عودته إلى تقنية الفيديو كلما تعلق الأمر بلقطة من لقطات المنتخب الوطني، والعكس حين يتعلق الأمر بالمنافس.

وكشف الألماني جوشكا بارغر، المهووس بكرة القدم الجزائرية، في تغريدة له عبر “التويتر”، عن أن الحكم غاساما لم يكن بإمكانه العودة إلى “الفار” في لقطة الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، بسبب وجود خطأ تقني، منعهم من رؤية مخالفة تعرض لها ماندي، في مهزلة تسببت بصفة غير مباشرة في إقصاء المنتخب الوطني من التأهل إلى “المونديال”.

وكتب بارغر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعض المصادر أكدت لي بأن الحكام لم يعيدوا مشاهدة اللقطة بسبب حدوث خلل تقني، وعدم توفر الإعادة بتقنية العرض البطيء”. وأضاف: “الحكم باكاري غاساما هو الآخر لم يجد داعيا للعودة للفيديو، وقرر احتساب الهدف مباشرة من دون اللجوء للفار”. وأوضح في تغريدة أخرى قائلا: “إذا تبين أن هذا صحيح، فمن الضروري للغاية أن تقدم الفدرالية الجزائرية استئنافا!”.

ولم يتوان المدرب جمال بلماضي، في شن هجوم قوي على الحكم الغامبي باكاري غاساما بعد المباراة، معتبرا أنه كان سببا في تلك النتيجة، وقال بصريح العبارة: “أقولها اليوم من دون خوف.. الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تماما، ما حدث اليوم مع الحكم بكاري غاساما ليس بالجديد علينا، في كل مرة كنت أتحدث فيها عن ظلم الحكام، البعض كان يقول بأنني أبحث عن الأعذار، هذا مؤسف”.