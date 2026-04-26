هذه هي العقوبات التي قد يفرضها “الفيفا” على إيران في حال الانسحاب

نهائيات بطولة كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد يفرض إجراءات تأديبية صارمة على منتخب إيران في حال إصرار الأخيرة على الانسحاب من نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وألمح وزير الشباب والرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي إلى إمكانية عدم مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وأوضحت صحيفة “الغارديان أن لوائح “الفيفا” تفرض على جميع الاتحادات الوطنية المشاركة تقديم استمارة التسجيل واستكمال جميع الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، مع التأكيد على ضرورة المشاركة في المباريات حتى خروجها الرسمي من المنافسات.

وفي حال الانسحاب، تنص اللوائح على فرض غرامات مالية تبدأ من 274 ألف يورو، وقد تصل إلى 549 ألف يورو إذا حدث الانسحاب قبل أقل من 30 يوما من المباراة الأولى، كما يلزم الاتحاد المنسحب بإعادة جميع الأموال التي حصل عليها لدعم التحضيرات للمونديال وأي مبالغ مرتبطة بالمشاركة.

وتحتفظ اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق فرض عقوبات إضافية تشمل استبعاد الاتحاد من بطولات دولية مستقبلية أو استبداله بمنتخب آخر، كما يمكن “للفيفا” المطالبة بتعويضات في حال تسبب الانسحاب بأضرار تنظيمية أو مالية بعد انطلاق المنافسات.

ووقع منتخب إيران في مجموعة تضم كلا من بلجيكا، نيوزيلندا ومصر، ومن المقرر أن يخوض مباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا في 16جوان المقبل.