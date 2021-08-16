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الجزائر

وزارة الإتصال: غلق القناة التلفزيونية “لينا tv ” بشكل نهائي

الشروق أونلاين
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وزارة الإتصال: غلق القناة التلفزيونية “لينا tv ” بشكل نهائي

أكدت وزارة الاتصال، انه استجابة لطلب سلطة السمعي البصري، تم إصدار قرار بالغلق النهائي للقناة التلفزيونية “لينا تي في”.  

وجاء في بيان لوزارة الاتصال “استجابة لطلب سلطة السمعي البصري، فإن وزارة الإتصال تؤكد أن قناة لينا TV لم ولن تستفد الى يومنا هذا من الترخيص المسبق لمزاولة نشاطها السمعي البصري في الجزائر.”

واوضح البيان “وتعتبر أن نشاطها خارج الأطر القانونية المعتمدة وهو ما يقتضي الغلق النهائي والفوري لهذه القناة.”

وقالت الوزارة “وننتظر من السلطات المعنية تنفيذ قراري سلطة الضبط السمعي البصري ووزارة الإتصال.”

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