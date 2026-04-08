وكالة التنمية الاجتماعية تفتح مسابقة توظيف وهذه شروط الترشح

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن فتح مسابقة توظيف في (378) منصب عمل على مستوى مقر المديرية العامة والفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، في عدد من التخصصات حددتها في مخطط التوظيف للوكالة.

واشترطت الوكالة للترشح للمسابقة، أن يكون المتقدمون من جنسية جزائرية، وحاصلين على شهادة في التخصص المطلوب، ومسجلّين لدى الوكالات المحلّية للتشغيل.

يتم استدعاء المترشحين الموجهين من طرف الوكالات المحلية للتشغيل من قبل المديرية العامة و/أو الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المختصة إقليميًا، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمترشح، يحدد بموجبه تاريخ ومكان إجراء المسابقة.

وعلى المترشحين أن يكونوا مصحوبين، بملف الترشح الذي يتضمن:

طلبا خطيا للمشاركة في مسابقة التوظيف (يتضمن العنوان الشخصي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)؛

نسخة من بطاقـة التعريف الوطنية البيومترية؛

نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة؛

شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الإختصاص، ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص؛

شهادة ميلاد؛

شهادة إقامة؛

صورتان شمسيتان؛

شهادتان طبيتان (صدرية وعامة)؛

تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية؛

شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين؛

نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية؛

الترخيص بالمشاركة مع الالتزام بالاستقالة في حالة نجاح المترشحين.

وتم تحديد تاريخ صلاحية الإعلان بـ15 يوم عمل ابتداء من تاريخ صدوره في الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.