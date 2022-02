51e anniversaire du double anniversaire du 24 février: Benabderrahmane a Hassi Messaoud

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, accompagné de Abdelhafid Allahoum, Conseiller du président de la République, et des membres du Gouvernement, effectue, ce jeudi, une visite de travail a Hassi Messaoud, dans la wilaya de Ouargla, pour la célébration du double anniversaire du 24 février.

“Dans le cadre de la commémoration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algérien en 1956 et de la nationalisation des hydrocarbures en 1971, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, effectue, ce jeudi 24 février 2022, une visite de travail a Hassi Messaoud dans la wilaya de Ouargla”, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le Premier ministre, qui sera accompagné de Abdelhafid Allahoum, Conseiller du président de la République, ainsi que des membres du Gouvernement, supervisera le lancement officiel du Centre de séparation et de compression “Upside Nord” dédié au traitement de pétrole et de gaz et inspectera des installations énergétiques, précise le communiqué.