A 21 ans, elle meurt après une piqûre de moustique

Une apprentie pilote de ligne de 21 ans, est décédée des suites d’une piqûre de moustique a l’œil droit le 12 juillet 2021.

Oriana Pepper, une apprentie pilote de ligne de 21 ans, est décédée des suites d’une piqûre de moustique a l’œil droit le 12 juillet 2021, a rapporté Yahoo. Elle s’était pourtant rendue a l’hôpital cinq jours plus tôt sans que les médecins puissent la sauver.

C’est un cas aussi rarissime que tragique que celui d’Oriana Pepper. Âgée de 21 ans, cette jeune Anglaise originaire du comté du Suffolk est morte le 21 juillet des suites d’une piqûre de moustique, rapporte la BBC. Ce qui aurait pu n’être qu’un petit désagrément a l’œil droit s’est en effet transformé en une importante infection qui est remontée jusqu’au cerveau.

Depuis toujours, Oriana Pepper rêvait de devenir pilote et son rêve était en train de devenir réalité. Peu de temps avant le drame, elle venait en effet de réussir les examens théoriques du programme de formation des pilotes de la société EasyJet et s’était donc rendue a Anvers pour les tests portant sur l’utilisation des instruments de pilotage. C’est la qu’elle a été piquée par un moustique. Le 7 juillet 2021, après avoir constaté que son œil droit enflait et s’infectait, elle s’est donc rendue a l’hôpital le plus proche où des antibiotiques lui ont été administrés. Mais deux jours plus tard, son petit ami s’est vu contraint de la ramener au centre hospitalier car la situation empirait. Elle est décédée le 12 juillet 2021.

Un cas rarissime

Selon le médecin légiste qui a examiné le corps d’Oriana Pepper, la cause exacte de la mort est une embolie septique. En d’autres termes, un caillot de sang s’est détaché et a été infecté par une bactérie appelée le Staphylococcus Aureus. “Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant”, a déclaré le médecin auprès de nos confrères de la BBC.

Malgré son immense tristesse, la famille d’Oriana Pepper a décidé de lancer une bourse visant a aider les jeunes femmes voulant devenir pilote de ligne. Pour que toutes celles qui partagent le rêve de la jeune anglaise puissent avoir une chance supplémentaire de le réaliser. Un bel hommage a celle qui disait toujours a son père que “son bureau était entre les nuages”.