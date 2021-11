Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachedi relaxés

Abus de fonction

Le tribunal de Blida a prononcé dimanche l’acquittement de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel et de l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger Noureddine Berrachedi dans l’affaire liée a l’abus de fonction.

Ainsi, Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachedi sont définitivement acquittés du chef d’accusation relatif a l’abus de fonction.

Le 24 octobre dernier, le procureur général près le tribunal de Blida avait requis une peine de 7 ans de prison ferme et 500.000 dinars d’amende a l’encontre de l’ancien patron de la Police nationale et l’ancien chef de sûreté d’Alger et la confirmation du jugement les condamnant chacun a une peine 4 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100.000 DA.

L’affaire a éclaté lorsque l’ancien chef de sûreté d’Alger Noureddine Berrachedi avait de nouveau enquêté sur le blanchiment d’argent dont le montant estimé a 125 millions de dinars, le financement des groupes terroristes dans l’affaire de Kamel Chikhi dit “Kamel le boucher” et ce après le renvoi du dossier devant le procureur de la République ce qui est contraire a la législation en vigueur.

Berrachedi avait demandé alors qu’on lui donne des renseignements sur des bénéficiaires de logements auprès d’une promotion immobilière appartenant a Chikhi sans pour autant envoyer une commission rogatoire, ce qui va a l’encontre de la législation.