Abdelmadjid Tebboune distingué par l’Union arabe des engrais

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a été distingué, mardi a Alger, par l’Union arabe des engrais (AFA) en reconnaissance de ses efforts pour le soutien de l’action arabe commune.

Cette distinction est intervenue en marge de l’ouverture du 34e Congrès technique international de l’Union arabe des engrais (AFA) dont les travaux se poursuivront jusqu’a jeudi a l’hôtel El-Aurassi.

Le trophée de distinction a été remis par le président du Conseil d’administration de l’AFA, Mohamed Tahar Heouaine aux ministres de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni en présence de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Cette distinction “est une reconnaissance des efforts consentis en matière du soutien de l’action arabe commune, notamment les actions des unions et organes relevant de la Ligue arabe”, selon les explications fournies lors de la cérémonie de distinction.