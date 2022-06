Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont discuté par téléphone

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron.

Les deux chefs d’Etat ont évoqué lors de cet entretien les relations bilatérales entre les deux pays.

“Les deux présidents ont affirmé leur détermination – compte tenu de la convergence de vues entre les deux dirigeants- d’approfondir et de hisser les relations entre l’Algérie et la France au plus haut niveau”, a indiqué un communiqué de la Présidence.

“Cet entretien constitue, ajoute la même source, une occasion pour passer en revue un certain nombre de dossiers, notamment ceux liés au Sahel et a la situation en Libye ainsi que d’autres questions régionales et internationale”.