Accidents de la circulation: 30 morts et 1045 blessés en une semaine

Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1045 autres ont été blessées dans 989 accidents de la circulation survenus au cours de la période du 21 au 27 mai à travers plusieurs wilayas du pays, indique, mardi, un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued avec 6 morts et 13 blessés suite à 11 accidents de la circulation, précise la même source.

Les secours de la Protection civile ont procédé, d’autre part, à l’extinction de 630 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d’Alger (78 incendies), Mostaganem (37) et Tipasa (28).

Les unités de la Protection civile ont effectué, par ailleurs, 6464 interventions ayant permis, notamment, le sauvetage de 486 personnes en situation de danger.