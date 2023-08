Accidents de la circulation: 47 morts et 2084 blessées en une semaine

Quarante-sept (47) personnes ont trouvé la mort et 2084 autres ont été blessées dans 1466 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 13 au 19 août à travers le pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Jijel avec 5 morts et 86 blessés suite à 60 accidents de la circulation, précise le bilan de la Protection civile.

Les éléments la Protection civile ont effectué, durant la même période, 2592 interventions pour l’extinction de 1709 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger avec 211 incendies, Tipaza (151), et Annaba (150).

Selon le même bilan, 5035 interventions ont été effectuées pour porter secours à 410 personnes en situation de danger et l’exécution de 4439 opérations diverses d’assistance.