Aïd El-Adha: Consignes de la Protection civile pour prévenir les accidents

La Protection civile a émis lundi, dans un communiqué, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Adha, une série de consignes, afin de prévenir les risques d’accidents, tels que les incendies et les blessures graves dues à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et appareils de cuisson, “à l’origine chaque année de nombreuses victimes, en particulier des enfants”.

Ainsi, il est recommandé aux citoyens de ne jamais mettre les couteaux et haches à même le sol, de bien entreposez les chalumeaux, tabouna, allumettes et briquets et de les garder hors de la portée des enfants.

La Protection civile préconise de vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz butane et la tabouna et de veiller à ce que l’emplacement des chalumeaux et tabouna soit loin des tentures et meubles afin d’éviter l’éclosion d’incendie.

Il est, également, recommandé de ne pas laisser les enfants s’approcher du feu ou de jouer avec les allumettes, de ne jamais installer de barbecue à l’intérieur ou à proximité des forêts et de mettre les déchets dans des sacs fermés et les placer dans les bacs à ordures pour éviter l’engorgement des avaloires.

Les parents sont invités, d’autre part, à la prudence en raison de la dangerosité de certaine jouets, pouvant comporter de petites pièces ou présenter d’autres aspects qui les rendent dangereux pour les plus petits. Ils doivent vérifiez que les jouets ne présentent aucun danger, comme des pièces desserrées ou brisées et des bords tranchants.

Il est conseillé, en outre, de lire et suivre les recommandations liées à l’âge, les avertissements, les consignes de sécurité et les instructions d’assemblage accompagnant le jouet et de privilégier les jouets sur lesquels apparaissent les coordonnées du fabricant ou de l’importateur.

Les emballages de jouets, ainsi que la mousse, les broches et les attaches doivent être retirés et jetés rapidement, ces articles présentant un risque d’étouffement ou d’étranglement pour les enfants.

Les jeunes enfants, surtout ceux de moins de trois ans, mettent souvent des objets dans leur bouche ce qui les expose au risque d’étouffement, met en garde la Protection civile

Les jouets, surtout ceux qui sont en peluche ou en matière souple, doivent être gardés à l’écart des sources de chaleur, car ils pourraient prendre feu et causer des blessures ou des dommages matériels.

Pour les usagers de la route, il est recommandé de respecter le code de la route, éviter les excès de vitesse, respecter la distance de sécurité et faire des pauses en cas de fatigue ou somnolence. Les jeunes motards doivent, pour leur part, se conformer à la nécessité de porter le casque comme moyen de protection.

La Protection civile rappelle, enfin, que les citoyens ont à leur disposition les numéros “1021” et le “14” pour appeler ses secours, tout en veillant à préciser la nature de l’accident ou de l’incendie et le lieu exact.