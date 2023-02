Air Algérie annonce la reprise de ses vols de et vers Pékin

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé mercredi dans un communiqué la reprise de ses vols de et vers Pékin.

“Air Algérie a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses vols de et vers Pékin et ce, tous les jeudis et dimanches au départ d’Alger”, peut-on lire dans le communiqué de la compagnie.

“Profitez d’un tarif promotionnel de 94 670 DA HT pour des achats avant le 28 février 2023 et des voyages allant jusqu’au 28 Octobre 2023”, a ajouté la même source.