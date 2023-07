Alerte à la présence d’une possible lionne en fuite près de Berlin

D’importantes recherches avec hélicoptères et drones sont en cours ce jeudi 20 juillet au sud de Berlin pour tenter de retrouver un animal sauvage qui pourrait être une lionne, ont indiqué les autorités qui ont invité les habitants dans la zone d’alerte à ne pas quitter leur domicile.

«L’animal sauvage pourrait être une lionne», indique dans un message sur Twitter la police de Berlin alors que l’alerte, donnée dans la nuit, concernait dans un premier temps des quartiers au sud-ouest de la capitale allemande. La zone d’alerte a ensuite été étendue à plusieurs communes de la périphérie de Berlin.

Un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip a indiqué à l’AFP que pour le moment, la provenance de l’animal «n’est pas claire». Interrogé plus tard sur la radio RBB, il a précisé qu’«aucun parc animalier, zoo et cirque n’avait signalé une disparition».

«Un message difficile à imaginer»

«L’animal sauvage qui s’est échappé n’a pas encore été retrouvé ! Nous vous prions de ne pas quitter vos domiciles», a écrit sur Twitter vers 07h30 locale la police du Brandebourg, le Land qui entoure Berlin. Selon la police, ce sont des témoins qui ont alerté de la présence de l’animal sauvage. «Vers minuit, nous avons reçu un message difficile à imaginer. Deux passants ont vu un animal qui en poursuivait un autre», a déclaré un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip, sur la radio RBB.

«L’un était un sanglier et l’autre était visiblement un fauve, une lionne. Les deux hommes ont également enregistré une vidéo sur leur téléphone portable et même des policiers expérimentés ont dû confirmer qu’il s’agissait probablement d’une lionne», a affirmé Daniel Keip. La zone de recherche, où des hélicoptères sont engagés, selon les médias, se trouve autour des communes de Kleinmachnow, Teltow et Stahnsdorf.