Alerte sur les stocks de gaz en France

Le niveau des stocks de gaz en France est particulièrement inquiétant.Aujourd’hui, il est à 30% dans l’Hexagone, alors que le reste de l’Europe se situe aux alentours des 50 à 60%.

Un seul pays dans le reste du Vieux Continent est plus mal en point que la France, l’Ukraine et ses 16% de stocks remplis. Les observateurs ne sont pas optimistes. L’un d’entre eux, interrogé par le média économique, concède que “nous finirons sans doute l’hiver sous les 30%”. Ce pronostique est d’autant plus étonnant que les prévisions voyaient plutôt un niveau aux alentours des 50%.

Comment en est-on arrivé là ? Il existe plusieurs raisons. En premier lieu, la grève aurait eu un impact significatif. En effet, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites a gagné les ports qui sont bloqués depuis quelques jours en France.

Les terminaux méthaniers sont également concernés. Toutefois, il ne s’agit pas de la seule raison. Des spécialistes estiment que les opérateurs du gaz se sont dépêchés de revendre leur produit avant que le prix ne rebaisse, et afin garantir des marges importantes. Toutefois, ces derniers rejettent cette accusation.

Selon les acteurs du marché, ils restent particulièrement optimistes sur les remplissages qui vont bientôt commencer. Sorengy explique, par exemple, que “ce sont des niveaux habituels.

L’an dernier, à la même époque, nous étions à 20%. C’est une campagne assez classique”. Pas d’inquiétude donc pour la filiale d’Engie gérant les stockages. Engie se veut également rassurant : “Mi-décembre, nous avions anticipé des niveaux entre 20 et 30% à la sortie de l’hiver dans les conclusions que nous avions rendues au gouvernement, contre 50 à 55% au niveau européen.”