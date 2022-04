Alger: 4 individus écroués pour incitation de mineur a la débauche

Le tribunal de Sidi M’hamed a Alger a condamné quatre (4) individus a cinq ans de prison ferme pour avoir incité deux filles mineures originaires d’une wilaya de l’Intérieur a la débauche.

Les services de sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed ont arrêté, lundi 11 avril 2022, quatre individus pour avoir emmené deux mineures agées respectivement de 10 et 13 ans d’une wilaya intérieure a Alger et les incitées a la débauche et pour tentative de viol, selon la DGSN.

La même source a affirmé que les suspects -20 a 35 ans- étaient présentés devant ledit tribunal. Ce dernier les a condamnés a une peine de 5 ans de prison ferme et 50000 DA d’amende pour incitation de mineur a la débauche et éloignement d’un mineur.