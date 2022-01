Alger se dotera d’une nouvelle usine de production de lait

Sur décision du président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, la réalisation d’une nouvelle usine de production de lait a Alger, avec une capacité de production de pas moins d’un million de litres/jour.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Tebboune a donné, après avoir écouté un exposé sur le secteur agricole, une série d’instructions dont le lancement immédiat de “la réalisation d’une nouvelle usine de production de lait a Alger, avec une capacité de production de pas moins d’un million de litres/jour”.

“La production agricole est un enjeu crucial pour la nation et une question de dignité nationale”, a déclaré le président de la République, affirmant que le pays “dispose de toutes les potentialités pour relever le défi”.

Observant une baisse des chiffres présentés sur la production céréalière, le chef de l’Etat a appelé a multiplier la production de cette filière en réorientant les efforts dans le secteur agricole, notamment dans le Sud.

Le président Tebboune a également mis l’accent sur la nécessité de repenser les ressources humaines et changer les mentalités dans le secteur pour pouvoir réaliser la sécurité alimentaire, exploiter de façon optimale les superficies agricoles en vue d’augmenter le rendement et encourager les professionnels a utiliser les méthodes modernes et a recourir aux technologies de pointe utilisées dans les pays développés.

Il s’agit en outre de renforcer la production des viandes rouges en adéquation avec les aides accordées par l’Etat.

Il a ordonné d’encourager et de valoriser les initiatives et récompenser la réussite dans le secteur agricole, encourager la recherche scientifique dans le domaine agricole, renforcer les moyens de contrôle aérien et assurer des drones en vue d’évaluer précisément les capacités agricoles.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur le développement de la production de l’arganier dans les zones sud-ouest et les hauts plateaux ouest et la création d’un centre national pour le développement de sa culture, a ajouté la même source.