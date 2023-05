Ali Ghediri condamné à 6 ans de prison ferme

Le tribunal criminel d’appel près la Cour d’Alger a condamné, mercredi, Ali Ghediri, à une peine de six ans de prison ferme pour “participation en temps de paix à une entreprise visant à saper le moral de l’Armée nationale populaire (ANP) en vue d’attenter à la Défense nationale”.

Le même tribunal a condamné Hocine Gasmi, poursuivi dans la même affaire, à une peine de 12 ans de prison ferme pour “livraison à des agents d’un Etat étranger de renseignements et d’objets de nature à nuire à la Défense et à l’économie nationales” et “faux en écritures publiques”.

Le procureur général près le tribunal criminel d’appel avait requis dix ans de prison ferme contre Ali Ghediri et vingt ans de prison ferme contre Hocine Gasmi.

Il convient de rappeler que le tribunal criminel de première instance avait condamné l’accusé Ali Ghediri à quatre ans de prison ferme et Hocine Gasmi à une peine de dix ans de prison ferme.