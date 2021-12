Alioui quitte son poste après plusieurs années a la tête de l’UNPA

Les paysans algériens désignent un nouveau SG

Mohamed Alioui qui a présidé l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) pendant plusieurs années vient de quitter son poste.

C’est Abdellatif Dilmi – plébiscité lundi a Alger, par les délégués de l’UNPA, lors des travaux la clôture du 9e Congrès de l’Union, qui lui succèdera.

A cette occasion, le SG sortant a rendu hommage a son successeur, saluant “le rôle important qu’il avait joué au sein de l’UNPA, ce qui lui vaut amplement ce poste”.

Le programme d’action pour la période 2021-2026 adopté

Les délégués de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont également adopté le nouveau programme d’action de l’Union pour la période 2021-2026.

Le programme d’action a été adopté a l’unanimité au deuxième jour du 9e Congrès de l’Union qui prévoit pour la période 2021-2026 plusieurs axes destinés a la promotion de l’activité agricole et a l’amélioration des conditions de travail des agriculteurs.

Parmi les axes que l’UNPA compte réaliser, la révision de certains articles de la loi sur la concession agricole pour assurer une exploitation idoine et la protection des terres agricoles contre toutes formes de dépassements.

L’Union veillera également a réviser les statuts régissant la Caisse nationale de mutualité agricole et les mutualités régionales de coopération agricole, ainsi que les statuts des chambres agricoles, outre l’élaboration de textes juridiques encadrant le travail des coopératives des céréales et légumineuses.

Ledit programme prévoit, en outre, la promulgation de lois protégeant les régions steppiques et d’autres organisant les activités pastorales, en définissant le programme de réhabilitation de la couverture végétale et la facilitation des mesures d’accès aux autorisations de forage de puits.

Au volet de financement et d’investissement dans le secteur agricole, l’Union aspire a revoir le système du crédit agricole et a élargir le soutien financier en faveur des petits agriculteurs et des jeunes, notamment pour les matériaux stratégiques, outre la présentation d’offres de financement incitatives concernant l’activité de froid et de stockage.

Dans le volet fiscal, l’Union aspire a débattre avec les autorités publiques de la possibilité d’annuler les impôts sur l’investissement agricole, notamment dans les régions montagneuses et sahariennes, et en faveur des agriculteurs cultivant les produits stratégiques, avec l’approbation d’un soutien financier en faveur des éleveurs.