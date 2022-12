Allemagne: Une forte immigration pourrait faire passer la population à 90 millions

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré samedi que l’Allemagne pourrait fortement augmenter sa population dans les années à venir alors que le gouvernement cherche à stimuler l’immigration pour aider à éviter les pénuries de main-d’œuvre et une crise de son système de retraite.

Le gouvernement s’efforce d’attirer des travailleurs étrangers pour “maintenir le spectacle sur la route” malgré le vieillissement de la population, ce qui rend plausible une augmentation estimée de 7% de la population à 90 millions d’ici 2070, a déclaré Scholz lors d’un forum citoyen à Potsdam, près de Berlin.

Le mois dernier, le gouvernement allemand a convenu de réformer la loi sur l’immigration, alors que Berlin cherche à ouvrir le marché du travail de la plus grande économie d’Europe aux travailleurs hors Union européenne dont il a tant besoin.

L’Allemand Scholz parie sur l’immigration, plus de femmes qui travaillent pour contrer les pénuries de main-d’œuvre

