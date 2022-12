Après leur retrait du Mali, les derniers militaires français quittent la Centrafrique

Quatre mois après s’être retirés du Mali, les derniers militaires français déployés en Centrafrique ont quitté également Bangui jeudi 15 décembre à la mi-journée, selon l’AFP.

Les 47 derniers soldats français de la mission logistique (Mislog-B) ont décollé de l’aéroport de Bangui vers 12h 15 à bord d’un avion-cargo C130, a rapporté Le Monde. L’essentiel des 130 militaires qui composaient le contingent avait quitté la Centrafrique ces dernières semaines, a précisé l’armée française.

Le départ des troupes françaises de cet ancien bastion de la France en Afrique centrale intervient près de quatre mois après leur sortie du Mali, au terme du divorce consommé entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako, qui a également choisi d’avoir recours aux services d’instructeurs russes pour l’aider à sécuriser le pays. Selon Paris, il s’agit là aussi de mercenaires du groupe Wagner, ce que Bamako dément.

Ancienne puissance coloniale, la France avait déployé en 2013 plus d’un millier de soldats en Centrafrique dans le cadre de l’opération « Sangaris », sur feu vert de l’ONU, pour y faire cesser les violences intercommunautaires. « Sangaris », qui a compté jusqu’à 1 600 hommes, a duré jusqu’en 2016. Le conflit en Centrafrique, extrêmement meurtrier pour les civils, a culminé en 2018 avant de baisser d’intensité. Séléka et anti-balakas sont accusés par l’ONU d’avoir perpétré de nombreux crimes de guerre et contre l’humanité.