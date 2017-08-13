آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
-
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
-
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
-
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
-
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
-
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
-
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
رفضت توجيه الاتهام إلى أي طرف.. بن غبريط
انحرافات ميزت توزيع الكتب المدرسية هذه السنة
اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الخميس، أن عملية توزيع الكتاب المدرسي للسنة الجارية، شهدت عدة نقائص وانحرافات على غرار بيعها في المستودعات والأسواق وعلى شبكة الإنترنت بأسعار فاقت الأسعار المحددة قانونا، وهذا رغم المجهودات الاستباقية التي اتخذها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتخفيف من عناء الأولياء، كما أعلنت عن إعداد "بروتوكول" حول الكتاب المدرسي سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة القادمة.
واعتبرت بن غبريط، خلال إشرافها أمس، على افتتاح الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت 14 ولاية، بحضور مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أن هذا الأمر "غير مقبول"، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة لتوفير هذه الوسيلة البيداغوجية "بأسعار معقولة وتمكين التلاميذ منها".
وبالمقابل، رفضت وزيرة التربية توجيه الاتهام إلى أي طرف، وذلك من منطلق أنها متأكدة على حد قولها أن "الجميع يريد ما هو أفضل للقطاع ويعمل بحسن نية "، مشيرة في صريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية، كما وسع من شبكة المكتبات المعتمدة لبيع الكتب المدرسية والتي أضيفت لنقاط البيع التابعة له.
وفيما يتعلق بالنقائص، أشارت بن غبريط إلى "وجود بعض الفوارق في الميدان وعدم التوازن بين الولايات وبين المؤسسات في الولاية الواحدة".
ملاحظ2017/09/28 على 23:301
ومع ذلك بن غبريط تبقى الوزيرة التربية والتعليم برغم انها حتى تقليدها بالعوج من نسخة فرنسا كارثة وفرض كهوية الوطنية وحتى كتبها فيها كارثة تستهزي بالصحابة والدين وتهين المجاهدين وتربي جيل فاسد الاخلاق وكتبها يباع بالمضاربة وسماسرة