شارك برأيك بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي

أعلنت الحكومة إعادة إحياء مشروع الغاز الصخري الذي جمد قبل عامين بسبب الاحتجاجات، وذلك من أجل تنويع المصادر الطاقوية للجزائر حسبها.

ما هي خلفيات فتح بعض هذا المشروع من جديد برأيك؟ وهل ستنجح الحكومة هذه المرة في إقناع الرافضين للمشروع بجدواه تبديد المخاوف بشأن أخطاره؟

وهل تم تسييس الملف عام 2015، أم أنه فعلا مشروع خطير على البيئة ومن الصعب التحكم في التكنولوجيا الخاصة باستخراجه؟