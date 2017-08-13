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بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي

date 2017/10/02 views 389 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أعلنت الحكومة إعادة إحياء مشروع الغاز الصخري الذي جمد قبل عامين بسبب الاحتجاجات، وذلك من أجل تنويع المصادر الطاقوية للجزائر حسبها.

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ما هي خلفيات فتح بعض هذا المشروع من جديد برأيك؟ وهل ستنجح الحكومة هذه المرة في إقناع الرافضين للمشروع بجدواه تبديد المخاوف بشأن أخطاره؟

وهل تم تسييس الملف عام 2015، أم أنه فعلا مشروع خطير على البيئة ومن الصعب التحكم في التكنولوجيا الخاصة باستخراجه؟

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