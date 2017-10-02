بعد تأكيد أويحي وقوع خطأ مطبعي جمعية العلماء تريد تعهدا رسميا بإعادة البسملة

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأحد، إلى إصدار تعهد رسمي من وزارة التربية بإعادة البسملة إلى الكتب المدرسية خلال الموسم القادم بعد تأكيد الوزير الأول سقوطها بسبب خطأ مطبعي.

وجاء في بيان للجمعية توج اجتماع مكتبها الوطني "إنّ إقرار معالي الوزير الأول أمام النوّاب، بأنّ حذف البسملة من الكتب المدرسية نتج عن خطأ مطبعي، يجعل الجمعية تدعو إلى تعزيز هذا عمليا بتطمينات رسمية تتعهد من خلالها وزارة التربية بتصحيح هذا الخطأ وغيره من الأخطاء، التي وردت في الكتب المدرسية قبل الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله".

كما ثمنت المنظمة "قرار الحكومة الجزائرية إدراج الصيرفة الإسلامية في كل البنوك العمومية، وتدعو إلى تعزيز هذا التوجه بالحرص على عدم مخالفة قوانين جمهوريتنا الجزائرية لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وكذا إعفاء القروض الموجهة لسكنات عدل من الفوائد الربوية".