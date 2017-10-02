استمع قاضي محكمة عبان رمضان بالعاصمة لتصريحات شاب لم يتجاوز عمره 20 سنة، متهم بالتسرب خلسة إلى سفينة بغرض القيام برحلة، بعد أن قادته أحلامه في الوصول إلى الضفة الأخرى إلى التنكر بصفة عامل في الميناء ثم التسلل إلى باخرة فرنسية كانت ستبحر نحو ميناء مرسيليا، بتواطؤ شخص آخر قدم له الهندام والحذاء الخاص بالعمال، حتى يتمكن من التمويه والإفلات من المراقبة أثناء صعوده للسفينة، لكن مخططه أحبط قبل إقلاعها.
واستنادا لما جاء في جلسة المحاكمة مساء الأحد، فقد استطاع المتهم الولوج إلى السفينة بواسطة عامل يعمل في ورشة تابعة لإحدى الشركات الخاصة بالميناء، بعد أن منحه بدلته الخاصة، غير أن المتهم أنكر ذلك خلال سماع أقواله، وأكد أنه تمكن بمفرده من الدخول.. وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا للمتهمين.
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توقيف "حراق" تسلّل عبر باخرة فرنسية في زيّ عامل بالميناء
مريم. ز
استمع قاضي محكمة عبان رمضان بالعاصمة لتصريحات شاب لم يتجاوز عمره 20 سنة، متهم بالتسرب خلسة إلى سفينة بغرض القيام برحلة، بعد أن قادته أحلامه في الوصول إلى الضفة الأخرى إلى التنكر بصفة عامل في الميناء ثم التسلل إلى باخرة فرنسية كانت ستبحر نحو ميناء مرسيليا، بتواطؤ شخص آخر قدم له الهندام والحذاء الخاص بالعمال، حتى يتمكن من التمويه والإفلات من المراقبة أثناء صعوده للسفينة، لكن مخططه أحبط قبل إقلاعها.
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واستنادا لما جاء في جلسة المحاكمة مساء الأحد، فقد استطاع المتهم الولوج إلى السفينة بواسطة عامل يعمل في ورشة تابعة لإحدى الشركات الخاصة بالميناء، بعد أن منحه بدلته الخاصة، غير أن المتهم أنكر ذلك خلال سماع أقواله، وأكد أنه تمكن بمفرده من الدخول.. وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا للمتهمين.