أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وسطيف.
وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، مهربين اثنين وحجزت شاحنة و(05) مركبات رباعية الدفع و(7,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و(6200) لتر من الوقود و(7,08) طن من المواد الغذائية، فيما أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربين اثنين وضبطت شاحنة و(15000) علبة سجائر.
وضبط عناصر الدرك الوطني (2,48) قنطار من الكيف المعالج بتلمسان، واعترضوا بعين تيموشنت وغليزان وتيسمسيلت، خمسة (05) مهربين وحجزوا مركبتين و(3534) وحدة من مختلف المشروبات.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لــ(23) شخص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (78) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ووهران وتندوف وأدرار وغرداية.
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توقيف 3 عناصر لدعم الإرهاب بسكيكدة وسطيف
الشروق أون لاين
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وسطيف.
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وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، مهربين اثنين وحجزت شاحنة و(05) مركبات رباعية الدفع و(7,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و(6200) لتر من الوقود و(7,08) طن من المواد الغذائية، فيما أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربين اثنين وضبطت شاحنة و(15000) علبة سجائر.
وضبط عناصر الدرك الوطني (2,48) قنطار من الكيف المعالج بتلمسان، واعترضوا بعين تيموشنت وغليزان وتيسمسيلت، خمسة (05) مهربين وحجزوا مركبتين و(3534) وحدة من مختلف المشروبات.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لــ(23) شخص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (78) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ووهران وتندوف وأدرار وغرداية.